Samsun'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan biri tutuklandı.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 13'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 6 şüpheliden H.H.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim'de kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde düzenledikleri operasyonda, silah kaçakçılığı, izinsiz silah mühimmat tamiri ve imalatı yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün