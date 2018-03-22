Samsun'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Samsun'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, salıverildi.
Samsun'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekiplerince, sosyal medya üzerinden silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 5'i savcılık talimatıyla emniyetten, adliyeye sevk edilen Sadettin P. ile Seydahmet V. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da dün, polisin 8 adrese düzenlediği operasyonda 7 şüpheli silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.