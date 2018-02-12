Samsun'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Selahatttin K. (43), Mecit K. (49), Abdul T. (43), Murat Ö. (47) ve Reşit K'nin (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.