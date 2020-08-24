Samsun'daki şiddetli yağış Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede hafta sonu etkili olan şiddetli yağışla ilgili "Zarar düşündüğümüz kadar büyük değil. " dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede hafta sonu etkili olan şiddetli yağışla ilgili "Zarar düşündüğümüz kadar büyük değil. " dedi.

Aydemir, ilçede cumartesi günü etkili olan şiddetli yağışın tarım arazilerine verdiği zararla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede yaklaşık 2 aydır yağış olmadığını, toprağın suya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Aydemir, "Kuraklık nedeniyle bölgede yanan ürünler olmuştu. Ancak yağan sağanak toprağın su ihtiyacını fazlasıyla karşıladı. Yağışın ardından Çarşamba Ziraat Odası olarak bütün mahalle muhtarlarımızla birebir irtibata geçerek tarlalardaki durumu sorguladık. Zarar düşündüğümüz kadar büyük değil." diye konuştu.

Yağışın ardından güneşin açmasıyla tarlalarda biriken suların çekildiğini anlatan Aydemir, "Salıpazarı'nda ise araziler biraz daha eğimli olduğu için bazı kesimlerde zarar olduğu söyleniyor. İlçemizde de mahsulü zarar gören üreticilerimizin tarım sigortaları var ise TARSİM'e başvurmalılar." ifadesinde bulundu.

Samsun'un doğu ilçelerinde yağan şiddetli yağışın daha sonra Ordu ve Giresun'da etkili olduğuna işaret eden Aydemir, Ordu ve Giresun'a geçmiş olsun dileklerini ileterek şehit olan jandarma personeline ve hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA