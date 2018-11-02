Samsun'daki Park Yeri Kavgası

Samsun'un İlkadım ilçesinde araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan polis memuru hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 ila 18 yıl arasında hapis cezası istendi.

Pazar Mahallesi Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde 9 Temmuz'da çıkan silahlı kavgada Rasim Sabah'ı (34) öldüren, Fatih Cepniler'i (36) yaralayan Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Adem Y. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın eşi A.Y. hakkında "yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermiler satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.

Olayın yaşandığı anların anlatıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Adem, sevk ve idaresindeki araç ile saat 19.20 sıralarında Saathane Meydanı'na geldi. Eşinin manavdan vişne almak istemesi üzerine Adem aracını durdurdu. Eşi A.Y. de araçtan inerek 30-40 metre kadar ileride bulunan manava doğru ilerlemeye başladı. Adem ise aracını maktul Rasim'in iş yeri önüne geri manevra ile park etti. Bu esnada iş yerinin hemen önünde oturan Rasim ile kuzeni olan müşteki şüpheli Fatih, Adem'e seslenerek aracı iş yerinin önünden kaldırmasını istedi. Adem'in polis olduğunu ve aracını kaldıracağını söylemesine rağmen maktulün, Adem'den aracını kaldırmasını istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı."

Bu sırada maktulün oturduğu tabureden kalkarak Adem Y'nin aracının kapısını açarak içeri girdiği ve tartışmaya devam ettikleri aktarılan iddianameye, şöyle devam edildi:

"Maktul Adem'e hakaret edip araçtan çıktı ve bir müddet dışarıda bekledikten sonra birden aracın arkasından dolaşarak sürücü kapısına doğru yöneldi. Bu esnada müşteki şüpheli Fatih ise aracın ön tarafından dolaşarak sürücü tarafına geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar, maktulü sürücü kapısından uzaklaştırdı ancak müşteki şüpheli Fatih aracın kapısını açtı. Bu esnada Adem, Fatih'e hakaret etti. Fatih ise Adem'i yakasından tutup çekerek araçtan çıkardı, kapıya sıkıştırdı ve yumruklarla vurmaya başladı. Bu durumu gören Rasim de kavgaya dahil oldu ve Fatih ile Adem'e yumruklarla vurmaya başladı. Fatih ile maktul, Adem'e küfredip hakaret etti. Adem, alışveriş yapmakta olan eşinden bulunduğu yere gelmesini istedi. Adem, el çantasını eşinden alarak tekrar alışveriş yapması için gönderdi. Göz göze geldikleri sırada Rasim Adem'e yine hakaret etti. Adem, Fatih ve Rasim'in kendisini kemik kırığı oluşturacak şekilde darbetmeleri nedeniyle haksız tahrik altında kalarak el çantasındaki tabancasını alıp maktule doğru 4 el ateş etti. Seken mermilerden müşteki Fatih de yaralandı."

Tutuklu sanık Adem Y'nin adli muayene raporuna göre hayati tehlikeye neden olmamakla birlikte giderilemez biçimde yaralandığı, vücudunda orta derecede kemik kırığı meydana geldiği belirtilen iddianamede, Cepniler ve Sabah'ın yumruklarla vurmaları nedeniyle sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiği değerlendirmesinde bulunuldu.

İddianamede, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 ila 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Samsun'da 9 Temmuz'da polis memuru Adem Y, araç park etme nedeniyle tartıştığı Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sabah yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Adem Y, tutuklanmıştı.