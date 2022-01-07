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Samsun'daki okuldan evi yanan aileye destek

Samsun'daki okuldan evi yanan aileye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Samsun'da evi yanan aileye İlkadım ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile öğrenci velileri destek oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evi yanan aileye İlkadım ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ile öğrenci velileri destek oldu. Okul, topladıkları yardımları evi yanan aileye teslim etti.

15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu idarecileri ile öğrenci velileri örnek bir olaya imza attı. Okul kendi arasında topladığı yardımları geçtiğimiz günlerde Havza ilçesinde meydana gelen bir yangında evi küle dönen aileye gönderdi. Okulun önünde toplanan öğrenciler ellerinde "Acınız, acımızdır", "Her zaman yanınızdayız" yazılı kağıtlarla aileye destekte bulundu. İçerisinde para, gıda, giyim ve ev eşyası bulunan yardım malzemeleri aileye gönderildi. Okul bu hareketiyle takdir topladı. - SAMSUN

Samsun'daki okuldan evi yanan aileye destek

Samsun'daki okuldan evi yanan aileye destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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