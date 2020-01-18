Samsun'daki Niksarlılar buluştu
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Samsun'daki Niksarlılar buluştu

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, bir araya geldi.

18.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:42
Samsun'daki Niksarlılar buluştu

'da yaşayan Niksarlılar, bir araya geldi.

'ın Niksar ilçesinden gelerek Samsun'da ikamet eden Niksarlılar, iş birliği içinde olabilmek amacıyla Amisos Restoran'da buluştu.

Niksarlılar adına konuşan Mücahit Erbin, tarih ve kültürü oldukça zengin olan Niksar'ın kültürünü Samsun'da yaşatabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek adına neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Kentte yoğun bir nüfusa sahip olduklarını belirten Erbin, hemşehrilerini bir çatı altında toplayabilmek adına dernek çalışmalarını masaya yatırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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