Samsun'daki Niksarlılar Buluştu

Samsun'da yaşayan Niksarlılar, düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinden gelerek Samsun'da ikamet eden Niksarlılar, Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de buluşma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, burada yaptığı konuşmada, Atakum'un Karadeniz'in küçük İstanbul'u olduğunu söyledi.

Kentte hemşehri derneklerinin aktif olması gerektiğini belirten Taşçı, "Kültürel farklılıklarımız kültürel zenginliğimizi oluşturuyor. Hemşehri derneklerimize bedelsiz yer veriyoruz. Onlara, geldikleri şehirlerin kültürlerini yansıtmalarını istiyoruz." dedi.

Taşçı, kültürel dokusu zengin olan Niksar'ın Samsun'da yaşayan hemşehrileri ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacağını kaydetti.

Niksarlılar adına konuşan Mücahit Erbin ise tarih ve kültür olarak oldukça zengin olan Niksar'ın kültürünü Samsun'da yaşatabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek adına neler yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.