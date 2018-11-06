Samsun'daki 'Millet Bahçesi' İçin Heyecanlı Bekleyiş

Samsun'da bulunan atıl durumdaki 19 Mayıs Stadyumu alanının 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için başlanan yıkım çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçesi'nin yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alana sahip olacağı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, hazırlanan proje ile bölgenin çok iyi düşünülmüş bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi.

Samsun'da yerine 'Millet bahçesi' yapılmak üzere yıkımına başlanan Canik ilçesinde yer alan 19 Mayıs Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 40 bin metrekare yeşil alanın bulunacağı 'Millet Bahçesi'nde ayrıca futbol sahası, tenis kortları, çok amaçlı sahalar, yaya yolları, meydan, koşu parkuru, bisiklet yolu, kaykay pisti, açık hava spor alanları ve oyun alanları bulunacağı belirtildi. Bölgenin engelliler açısından da tamamen erişilebilir olacağı ifade edildi.

'ŞEHRE AİT OLAN, YİNE ŞEHRE ARMAĞAN EDİLİYOR'

Samsun'daki 'Millet Bahçesi' projesi ile ilgili bilgi veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Hakikaten 24 Haziran seçimlerinden önce sayın Cumhurbaşkanımızın seçim beyannamemiz kapsamında açıklamış olduğu Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli projeler, yenilikler ve hedefler vardı. Ama bunlardan gerçekten baktığımızda en çok akıllarda kalan en çok hafızalara kazınan ve bugün Türkiye'nin hemen hemen tüm şehirlerinde uygulamalarına şahit olduğumuz en somut çıktıları sanırım Millet Bahçeleri. Millet Bahçeleri projeleri ile sadece biz stadyum alanlarını bir parka bir bahçeye dönüştürmek üzerinden meseleye bakmıyoruz. Aslında şehre ait olanı, şehrin tam da merkezinde bulunun o en önemli yaşam alanını şehrin yine ta kendisine o şehirlere armağan eden, onlara geri veren bir bakışın bir anlayışın aslıda somutlaşmış bir projeye dönüşmüş hali bugün Türkiye'de hemen hemen bütün şehirlerimizde başlayan ve devam eden projeler süreci diyerek sözlerine şöyle devam etti

'ÇOK İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULACAK'

Samsun'umuzda yeni stadımızın gerçekleşmesiyle birlikte atıl kalan kullanılmayan ama şehrin merkezinde çok önemli bir nokta var olmaya devam eden 19 Mayıs Stadyumu'nun artık stadın yıkılarak onun yerine bir Millet Bahçesi'nin Samsun'umuza armağan edileceği bir süreci çok yakında yaşayacağız. Proje çok kapsamlı. Çok iyi düşünülmüş bir yaşam alanı, gençler için, çocuklar için, aileler için hem sportif faaliyetler açısından hem de hakikaten şehrin merkezinde nefes alacak belki bu anlamda bir araya gelecek birlikte paylaşacağımız çok önemli bir mekana bir yaşam alanına sahip olacağız Samsun'da. Bu açıdan bakıldığında ben çok kıymetli bir proje olarak gözlemliyorum. Fakat aynı zaman da Samsun'umuzun bu yeni projede bir takım beklentileri var. Dolayısıyla bizlerde Ankara'ya bu talepleri iletiyoruz ve inşallah önümüzdeki günlerde Millet Bahçemizin Samsun'a ait olan tarafıyla ilgili Samsun hafızasının geleceğe taşınması noktasıyla ilgili de çok önemli ve güzel haberlere inşallah vesile olacak bir açıklama yapacağız.

1975'DE SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇIYLA FAALİYETE GEÇTİ

23 Şubat 1975'te Samsunspor-Trabzonspor maçı ile faaliyete geçen, 19 Mayıs Stadyumu 20 Mayıs 2017'de son kez Samsunspor-Bandırmaspor maçı oynandı. Samsunspor'un yeni stadyumunun 2017 yılında faaliyete geçmesinin ardından atıl duruma düşen stadın bulunduğu alanın 'Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için geçen ay yıkım çalışmalarına başlandı.