Samsun'daki Konya-Beşiktaş Maçında Pankart Açan 16 Kişi Beraat Etti

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda geçen yıl Beşiktaş-Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında tribünde, cezaevinde açlık grevi yapan Semih Öçakça ve Nuriye Gülmen'e destek için pankart açıklaması olayıyla ilgili yargılanan 16 kişi beraat etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında geçen yıl Süper Kupa maçında bir grup taraftar tarafından tribünde cezaevinde açlık grevi yapan DHKP-C terör örgütü mensubu oldukları iddia edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek amaçlı 'Nuriye Salih Yaşasın' yazılı pankart açılmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan ve Ankara'dan gelen taraftarlar bugünkü duruşmada avukatları ile birlikte katıldılar. Duruşmada 14 kişi hazır bulunurken, 1 kişi ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, 1 kişi de yurt dışında olduğu için duruşmaya katılmadı. Mahkeme, 16 kişinin beraatine karar verdi. - SAMSUN