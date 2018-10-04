Samsun'daki 'Kedi Kasabası'nda çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

SAMSUN - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle, Samsun Büyükşehir Belediyesi 'Kedi Kasabası'nda etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik kapsamında ilkokul çağındaki çocuklara ve ailelerine hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanların korunması amacıyla, ziyaretler düzenlendi. Bazı okullardan gelen yüzlerce çocuk, kedi kasabasında bulunan kedi ve köpekler ile vakit geçirdi. Rehberler eşliğinde kediler ile oyun oynayan öğrenciler, daha sonra aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Etkinlik hakkında konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "Tüm birim müdürlerimizle birlikte bugün buradayız. Büyükşehir Belediyemizin uzun yıllardır başıboş hayvanlara vermiş olduğu değeri burada görüyoruz. Yeterli değil ancak gelmiş olduğumuz nokta sevindirici. Toplumsal anlamda sokak hayvanlarını sahiplenme bilinci her geçen gün artıyor. Biz de bu hayvanların buradaki tedavileri ve rehabilite edilmesi gibi görevleri üstleniyoruz. Bu hizmetlerimizi her geçen gün arttırarak devam ettireceğiz. Bu hayvanları burada sadece sağlığına kavuşturmak değil amacımız, toplumdaki hayvanlara olan bakışı ve sahiplenme duygusunu arttırmaya çalışıyoruz" dedi.