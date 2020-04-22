Samsun'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti Samsun'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yıldırım idaresindeki 53 AU 344 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan elektrik direğine çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada, Keziban Yıldırım (76) yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA