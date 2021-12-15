Samsun'daki kazada hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Ordu'da toprağa verildi

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Edanur Akbulut'un cenazesi, memleketi Ordu'da defnedildi.

Canik ilçesindeki kazada eşi Mahmut Akbulut (30) ile hayatını kaybeden Edanur Akbulut'un (25) cenazesi, Ünye ilçesinde görev yaptığı Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesine getirildi.

Akbulut için burada düzenlenen törende konuşan okul müdürü Şinasi Coşkan, okullarında 15 aydır görev yapan Edanur Akbulut'un özgeçmişini okudu.

Coşkan, Edanur öğretmenin, eşiyle okula ilk geldikleri gün çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bana demişti ki 'Hocam bu nikahın, evliliğin kerameti kınalı ellerimle tercih yaptım'. Birbirinin gözüne bakmaya kıyamayan iki arkadaşımız. Biz onları o günden beri çok sevdik. Cenabıhak onları son yolculuklarında da birbirlerinden ayırmadı. Fani alemden baki aleme de onları birlikte yolcu etti." dedi.

Akbulut çiftine Allah'tan rahmet dileyen Coşkan, şunları kaydetti:

"Edanur hocamızı yaklaşık 15 aydır tanıyoruz. Ailemizin en küçüğü. Okulumuzun en küçük öğretmeni. Daha 25 yaşında körpecik bir yavrumuz. Bugüne kadar bir karıncayı dahi incittiğini biz okul hayatımızda görmedik. Hiçbir öğretmenimize, öğrencimize kem bir söz söylediğini duymadık. Biz ondan razı olduk. Cenabıhak da razı olsun."

Edanur Akbulut'un cenazesi, tören sonrası Şenyurt Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Okuldaki törene, Akbulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Törende, Edanur Akbulut'un annesi Bahar ve babası Kenan Eserli'nin güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaçmıştı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki ağaca çarparak durabilen araçtaki sürücü Akbulut ile eşi Edanur Akbulut hayatını kaybetmişti.