Samsun'daki kaçakçılıkla mücadelede yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.T. (42) ve M.B'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, Tekkeköy ilçesi Kahyalı Mahallesi'nde şüphelilerin evinde yapılan aramada şişelenmiş ve varil içinde çok miktarda içki ele geçirilmiş, olayla ilgili Y.T. ve M.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA