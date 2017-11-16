Samsun'daki İşçi Servisi Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

Samsun'da tekstil fabrikasından çıkan işçileri evine götüren servis minibüsünün cip ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.



Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri evlerine götüren Mustafa Köse idaresindeki 55 EM 368 plakalı minibüse, Nurgül Bayraktar idaresindeki 28 YF 431 cip çarpmış, kazada Büşra Köse hayatını kaybederken, araç sürücüleri ile birlikte 14 kişi de yaralanmıştı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hava Işık (38) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hava Işık'ın tekstil fabrikasında yaklaşık bir ay önce çalışmaya başladığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN