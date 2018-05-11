Samsun'daki Irak seçimlerinde kavga çıktı: 1 Yaralı

IRAK'ta yarın yapılacak olan genel seçimler öncesi Samsun'da ülkeleri için oy kullanan Iraklı vatandaşlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Irak'ta yarın yapılacak olan milletvekilli seçimleri öncesi Samsun'da yaşayan Iraklı vatandaşlar dün ve bugün oy kullandı. Samsun'da bulunan 20 bin Iraklının 5 bini sandık başına gitti. Atakum ilçesi Lozan Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın giriş katında oy kullanan Iraklı vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavganın büyümesi sonucu bir Iraklı vatandaşlar yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri kavga eden grupları ayırdı. Çevik Kuvvet ekipleri daha sonra olay yerinde bekleyerek seçimlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağladılar.