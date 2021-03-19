Samsun'daki iç sularda bulunan siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi

Türk bilim insanlarınca Samsun'daki akarsu ve göletlerde yürütülen çalışmalarda 5 yeni parazit türü keşfedilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) dünyadaki tanınırlığına katkı sağlandı.

OMÜ Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli 5 öğretim üyesi, Samsun'daki 26 akarsu, göl ve gölette parazit türleriyle ilgili çalışma gerçekleştirdi.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve yürütücülüğünü Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci'nin yaptığı araştırmada Prof. Dr. Savaş Yılmaz, Prof. Dr. Nazmi Polat, Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş yer aldı.

Araştırma sonucunda sazangiller familyasından siraz balığında 5 yeni parazit türü keşfedildi.

Doç. Dr. Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni parazit türlerinin keşfinin OMÜ'nün dünyadaki tanınırlığına katkı sağladığını söyledi.

Samsun'da tatlı su kaynaklarında bilimsel adı "Capoeta tinca" olan siraz balıklarında sonuçlandırılan TÜBİTAK projesi ile 5 yeni parazit türü keşfedildiğini vurgulayan Pekmezci, "Keşfedilen parazit türünün kayıtları, veteriner hekimliği ve su ürünleri alanında prestijli araştırma dergisi olan Diseases of Aquatic Organism'de 21 Aralık 2020'de yayımlanan makale ile bilim dünyasıyla paylaşıldı." dedi.

Keşiflerin üniversitenin göletinde başladığını belirten Pekmezci, "Siraz, Karadeniz Bölgesi'ndeki tatlı sularda yaşayan, sazangiller ailesinden endemik bir balık türüdür. İlk olarak 2014 yılında üniversitenin göletinde miksozoa grubuna ait yeni bir parazit türü keşfedildi. Bu parazit türüne Anadolu'nun adının onurlandırılması için 'Anatolicus' adı verildi. Sonra yine miksozoa grubundan 4 parazit türünün daha keşfi sağlandı." diye konuştu.

Pekmezci, Karadeniz Bölgesi'ne özgü karaburun balığında da yeni bir parazit türü keşfedildiğini dile getirerek, "Yine Karadeniz Bölgesi'ne endemik olan 'Chondrostoma Angorense' adlı balık türünde miksozoa grubundan keşfimizi de yakın zamanda bilim dünyası ile paylaşacağız. Üniversitemizin bilim dünyasınca tanınırlığına katkı sunmaya, Türkiye'deki araştırma üniversiteleri arasına girmesini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Polat ise keşfedilen parazit türlerinden birine Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsun'un adının onurlandırılması için 'Samsunensis' tür ismini verdiklerini, 'Myxobolus Samsunensis' olarak bilim dünyasına kaydedildiğini aktardı.

Keşfi yapılan diğer parazit türlerine de ahde vefa örneği sergilenerek ad verildiğini dile getiren Polat şunları kaydetti:

"Türler, Doç. Dr. Pekmezci'nin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki lisans ve doktora eğitimi ile akademik hayata yönlendirilmesinde emekleri olan iki bilim adamına atfedilmiştir. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kadri Zafer Karaer'in adının onurlandırılması için 'Karaeri' ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakmak'ın adının onurlandırılması için 'Cakmaki' tür ismi verilmiştir. Bu parazit türlerinin isimleri, 'Myxobolus Karaeri' ve 'Myxobolus Cakmaki' olarak bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Keşfi yapılan diğer parazit türünün adı ise benim doktora hocam olan Mersin Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Gürkan Ekingen'in isminin onurlandırılması için 'Ekingeni' olarak verilerek 'Myxobolus Ekingeni' olarak bilim dünyasına kaydedilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün