HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Samsun'daki hayvan pazarları açıldı

Samsun'da, korona virüs dolayısıyla 20 Mart'ta kapatılan hayvan pazarları bugünden itibaren yeniden açıldı.

Samsun'daki hayvan pazarları açıldı
15.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:48

Samsun'da, korona virüs dolayısıyla 20 Mart'ta kapatılan hayvan pazarları bugünden itibaren yeniden açıldı.

Samsun'da bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından 18 Mart 2020 tarih ve 2020/03 sayılı karar gereği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 20 Mart'ta kapatılan hayvan pazarları normalleşme süresi içinde 15 Haziran'dan itibaren alınan tedbirlerle açıldı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Salgınla ilgili bakanlığımızın öngördüğü tedbirler kapsamında; hayvan pazarlarına hayvan giriş ve çıkışlarının ayrı ayrı noktalardan kontrollü bir şekilde yapılması, giriş ve çıkışta nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, hayvan pazarına gelen kişilerin maske takması, el dezenfeksiyonu ile el dezenfeksiyonlarının yapılması, ateşlerinin ölçülmesi ile yüksek ateşi, burun akıntısı ve öksürüğü olanlar ile maskesiz kişilerin pazarlara girişlerine izin verilmemesi gerekmektedir. Ayrıca hayvan satış yerlerine kapasitenin yüzde 50'si kadar hayvan alınması, hayvan sahiplerinin aralarındaki sosyal mesafenin sağlanabilmesi açısından hayvan padoklarının bir boş bir dolu olacak şekilde ayarlanması, hayvan alım satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda insanların uyarılması gereklidir. Unutmayalım ki bu tedbirler hepimizin sağlığı içindir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Ekonomi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek Ekonomi
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Ekonomi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Ekonomi
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak Ekonomi
TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak
Borsa, haftaya düşüşle başladı Ekonomi
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Brent petroldeki tarihi düşüş doğal gaz fiyatlarını düşürdü, fiyatlar hane halkına da yansıyacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türk firmanın ürettiği ateş, öksürük ve solunum sayısını ölçen akıllı maskeler için dünya sıraya girdi
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Son Dakika: Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği devam etmeyecek
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
'Sarı gelinlik' giyen Adana'da 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
Fındık ihracatına Trabzonlu firmalar damga vurdu: Ülkeye 345 milyon 895 bin dolar kazandırdılar
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
8 yıl önce hobi olarak deve kuşu yetiştirmeye başlayan vatandaş, evinin bahçesine çiftlik kurdu
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Kurum'dan İmamoğlu yönetimine Haliç resti: Onlar yapmazsa biz yaparız
Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun'daki hayvan pazarları açıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:24:38. #1.15#
title