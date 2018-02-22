Samsun'daki Gasp İddiası - Tutuklu Sayısı 3'e Çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Irak uyruklu kadını darbettikten sonra ziynet eşyaları ve parasını gasbettikleri iddiasıyla 2 kişinin tutuklanmasının ardından bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Adalet Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu kadın J.K.Z.A'nın (63) bilgisayarını tamir ettirmek için evine gittikleri, bu sırada kadını darbedip, ağzını bantladıktan sonra evde bulunan ziynet eşyası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 bin ABD doları ve bin 50 lira alarak kaçtıkları iddiasıyla, Suriye uyruklu Bassam Aldahır (24) ile Irak uyruklu Khedher Nafea Hamad'ın (25) tutuklanmasının ardından, olaya karıştığı gerekçesiyle aranan Iraklı Ali Jumaa Hamad Hamad (21) da yakalandı.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.