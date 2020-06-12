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Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alan bir firma tarafından, yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyon 250 bin avroluk ihracat yapıldı.

12.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:55

Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yer alan bir firma tarafından, yılın ilk 5 aylık döneminde 1 milyon 250 bin avroluk ihracat yapıldı.

Nitelikli döküm işi yapılan ve geçen yıl üretime geçen, 2 milyon avroya mal olan Eurocast Döküm AŞ'de 40 kişi istihdam ediliyor.

Yüzde 100 ihraç üzerine üretim yapılan fabrikada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de ihracata devam edildi.

Havza OSB'de ilk üretime geçen firma olan Eurocast Döküm AŞ, 2020 yılının ilk 5 ayında 1 milyon 250 bin avroluk ihracat gerçekleştirildi.

2021 yılı hedefi 5 milyon avroluk ihracat

Eurocast Döküm AŞ'nin ortaklarından ve Genel Müdür Mustafa Bakır, AA muhabirine, 2018 yılında 13 bin 210 metrekare yer tahsisinin ardından fabrika inşaatının geçen yıl sonunda tamamlandığını söyledi.

Yılın ilk aylarında yaşayan Kovid-19 süreci nedeniyle istihdam sayısında istedikleri yerde bulunmadıklarını aktaran Bakır, yıl sonuna kadar çalışan sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Nitelikli çelik döküm yaptıklarını dile getiren Bakır, "Ürettiğimiz ürünlerin tamamını Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu yıl sonu hedefimiz 2 milyon 500 bin avroluk ihracat. 2021 yılı için hedefimiz ise olumsuz havanın dağılması, planlarımızın devreye girmesiyle 5 milyon avro." dedi.

Bakır, kendilerine yardımcı olan kent yöneticilerine teşekkür ederek, "İstihdam sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bize hizmet veren firmalardaki kapasiteleri artırarak, onlarda da artı bir değer katmaya, öncelikle Havza'ya, sonra bölgeye ve Türkiye'ye katkı sağlamayı istiyoruz." dedi.

Samsun'daki firmadan 5 ayda 1 milyon 250 bin avroluk ihracat

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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