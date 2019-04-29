Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 24 Nisan'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, dernek ve sendikalara üye oldukları, Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu iddiasıyla il merkezi ve Alaçam ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir doktor, bir esnaf ile örgüte ait kurumlarda çalışanlardan oluşan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA