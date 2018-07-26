Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ikisi kadın 5 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Zaman gazetesi protestolarına katıldıkları belirlenen, kapatılan FEZA Koleji ve Sakarya Dershanesi çalışanı 5 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bank Asya'da hesapları olduğu da tespit edilen Gamze K, Zeynep S, Mehmet A, Mehmet B. ve Resul Ü. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, iki gün önce gözaltına alınmıştı.