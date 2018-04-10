Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ayşe Ümmühan Çelik ile Fatih Demet, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun'da 3 Nisan'da il merkezi ve Bafra ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden daha önce adliyeye sevk edilen Arif Kaymak tutuklanmış, İsmail T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.