Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün "öğrenci karşılama sorumluları" olduğu öne sürülen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ'nün diğer illerden gelen öğrencileri karşılamadan sorumlu oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik 5 gün önce yürüttüğü çalışmada, gözaltına alınan öğretmen Murat S. din görevlisi Yüksel E. esnaf Ercan D. ve Şengül K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.