Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kent merkezi ve Havza ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen B.D. ile N.D. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlılar H.A. ile K.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.