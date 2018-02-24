Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ile eşi Büşra Ç'den Büşra Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Ç'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Samsun'da dün İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ile eşi Büşra Ç'yi, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde yakalanmıştı.