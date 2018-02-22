Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, ikisi halen görevde bulunan, diğerleri meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarından oluşan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden ikisi tutuklanmış, 10'u adli kontrol şartıyla salıverilmişti.