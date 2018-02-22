Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekiplerince, "gaybubet evi" diye nitelendirilen hücre evinde gözaltına alınan örgütün "mahrem imamı" Veli A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 15 Şubat'ta, örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen ve okullarında öğretmen olarak görev yapan Veli A. ile eşi Büşra A, Atakum ilçesinde saklandıkları hücre evinde gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Büşra A, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.