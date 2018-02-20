Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, 2'si halen görevde bulunan, diğerleri meslekten ihraç edilen öğretmen ve özel sektör çalışanlarından oluşan 18 kişiden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı iddia edilen eski öğretmen Sedat S. ile özel sektör çalışanı Muhammet Nuri K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.