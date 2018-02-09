Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, önceden meslekten ihraç edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ile 1 özel sektör çalışanının Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen zanlılar, 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.