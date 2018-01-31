Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, 12'si meslekten ihraç edilen 18 öğretmenden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 8 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.