Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen öğretmenlerle FETÖ'ye ait kurumlarda çalışan ve ByLock kullandıkları öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol olmak şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

Zanlılar, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 Ocak'ta kent merkezi ile Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.