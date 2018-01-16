Samsun'daki Fetö/pdy Davasında Karar
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.
Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla yargılanan eski emniyet mensubu Faruk Kıyak, Rasim Saraç, Ramazan Gökdöl, Mehmet Ö. ile meslekten ihraç edilen öğretmen Mustafa Yetkin ile avukatları katıldı.
Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
Yetkin'e 10 yıl 6 ay, Kıyak ve Gökdöl'e 6 yıl 9 ay ve Saraç'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, Mehmet Ö'nün beraatini kararlaştırdı.