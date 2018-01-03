Samsun'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye oldukları" iddiasıyla yargılanan iş adamı ve öğrencilerden oluşan 6'sı tutuklu 32 sanık ile avukatları katıldı.



Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Enes Çetin ve Yusuf Özbek'e 7 yıl 5 ay 3'er gün, Nurullah Saygın, Oktay Dolu, Samet Yılmaz ve Üzeyir Aydemir'i de 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.



Tutuksuz sanıkların ek savunma yapmaları talebini kabul eden heyet, dosyalarını ayırarak duruşmayı 22 Mayıs'a erteledi.