Samsun'daki Fetö/pdy Davası
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'ün yargılanmasına devam edildi.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski Terme Kaymakamı İlyas Gün'ün yargılanmasına devam edildi.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen Terme Kaymakamı İlyas Gün ile avukatı katıldı.
Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Gün, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Gün'ün, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi meydanda toplanan kalabalığa İstiklal Marşı okutarak evlerine gönderdiği iddia edilmişti.