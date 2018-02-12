Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin bağlı olduğu Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfının mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 46 sanığın yargılandığı davada 23 sanığa 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay 9 gün arasında hapis cezası verildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu ve suçluyu övme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Cabir Ergüven, Ersin Yılmaz, Ferhat Akar, Hüseyin Avni Boyraz, Levent Ay, Murat Özben, Murat Yücel ve Salim Aydın ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkeme heyeti, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir'e 8 yıl 9 ay 9 gün, diğer sanıklar Ferhat Akar, Murat Yücel ve Salim Aydın'a 7 yıl 5 ay 3'er gün, Cabir Ergüven, Hüseyin Avni Boyraz ve Murat Özben'e 6 yıl 9'ar ay, Levent Ay ve Reşit Özkanca'ya 6 yıl 3'er ay, Ersin Yılmaz ve İbrahim Kahraman'a 4 yıl 2'şer ay, Ahmet Ziya Boz, Fatih Vuraloğlu ve Mehmet Nimet İğci'ye 3 yıl 1 ay 15'er gün, Abdulvahap Özer ve Hakan Çakır'a 2 yıl 6'şar ay, Gökmen Arıman, Mehmet Önal, Mehmet Karabacak, Mahmut Naim Değerli, Mete Melikşah Değirmenci, Murat İlyas Ertan ve Türker Yılmaz'a 2 yıl 1'er ay hapis cezası verdi.

Sanıkların 21'i hakkında da beraat kararı veren heyet, sanıklar Tarık Ç. ile İrfan Ç'nin dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıklar Ergüven, Özben, Ay, Yılmaz, Kahraman ve Boyraz'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine de karar verdi.