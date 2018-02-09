Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin bağlı olduğu Başarı Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfının mütevelli heyeti üyelerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Silahlı terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu ve suçluyu övme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklu yargılanan, üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Cabir Ergüven, Ersin Yılmaz, Ferhat Akar, Hüseyin Avni Boyraz, Levent Ay, Murat Özben, Murat Yücel ve Salim Aydın ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada, bazı sanıklar savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmaları için duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.