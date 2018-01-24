Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında avukatlardan oluşan 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde örgütün avukatlar yapılanmasıyla ilgili davanın duruşmasına, basın mensupları alınmadı.

Duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar, savunmalarında tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fevzi Cem Şenocak'ın tutukluluk halinin devamına, Yusuf Z, Serdar K. ve Mustafa Kemal A'nın tahliyesine karar vererek duruşmayı 16 Mart'a erteledi.