Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılanan, aralarında avukatların da olduğu 5'i tutuklu 24 sanık ile avukatları katıldı.



Tutuklu sanıklardan avukat R.B, itirafçı olmak istediğini dile getirdi.



ByLock kullandığını belirten R.B, "Programı telefonuma öz ağabeyim M.B. yükledi. O da ben içeri alındığımda aranıyordu. Ağabeyim hakkında soruşturma yapıldığını biliyorum ancak bu bilginin soruşturmada kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Bana yükleyeceği programın kendi aramızda güvenli bir haberleşme sistemi olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.



Programdaki kişi listesinde sadece ağabeyinin olduğunu ve dini içerikli mesajlaştığını iddia eden R.B, "Cemaat olarak bildiğim yapının terör örgütü olduğunu bilseydim bulaşmazdım. Benim katıldığım sohbetlere önce M.B, daha sonra defterdarlık ya da maliyede memur olarak bildiğim M.B. sohbet hocalığı yaptı. Bu yapıyla bir dönem birlikte olduğum için pişmanım. Silahlı terör örgütü olduğunu bilseydim kesinlikle bu yapıyla birlikte hareket etmezdim." dedi.



Diğer sanıkların da savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti, R.B'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliyesini kararlaştırdı. Diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren heyet, duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.