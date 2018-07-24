Samsun'daki Fetö/pdy Davalarının Çoğu Karara Bağlandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında açılan davaların yüzde 65'inin karara bağlandığını söyledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu'nda kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Yavuz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 bin 103 dosya açıldığını kaydetti.

Dosya çerçevesinde 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma açıldığını belirten Yavuz, "FETÖ/PDY'den 308 hakim ve savcı, 5 vali, 62 vali yardımcısı ve kaymakam, 123 asker, bin 284 polis, 130 öğretim görevlisi, 3 bin 299 memur ve 4 bin 306 sivil olmak üzere toplam 9 bin 517 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bunlardan 3 bin 278 iddianame hazırlandı ve 2 bin 295 kişi hakkında da yetkisizlik kararı verilerek dosyaları başka illerdeki başsavcılıklara gönderildi. 2 bin 466 kişi hakkında da takipsizlik verildi. Bin 581 kişi hakkında mahkumiyet verilirken 820 kişiyse yargılandığı mahkemece beraat etti. 15 Temmuz sonrası FETÖ'den açılan davaların yüzde 65'i karara bağlandı." ifadelerini kullandı.

Yeni Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakilleri 2 gün içinde gerçekleştirerek büyük bir başarı kaydettiklerini aktaran Yavuz, kurum bünyesinde 453 hükümlü, 553 tutuklu ve 128 hüküm özrü olmak üzere toplam bin 134 kişinin bulunduğunu dile getirdi.

Cezaevindeki FETÖ/PDY hükümlü ve tutukluları hakkında bilgi veren Yavuz, "FETÖ/PDY kapsamında 10 erkek hükümlü, 183 erkek tutuklu, 1 kadın hükümlü, 3 engelli kadın hükümlü, 11 kadın tutuklu olmak üzere 291 kişi bulunmaktadır." dedi.