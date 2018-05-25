Samsun'daki Eski Savcıya Fetö'den 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun'daki Eski Savcıya Fetö'den 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski savcı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'daki Eski Savcıya Fetö'den 7 Yıl 5 Ay 3 Gün Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski savcı yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Samsun eski Cumhuriyet Savcısı Yüksel Ç.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Yüksel Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, eski savcıyı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

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