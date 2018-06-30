Samsun'daki Eski Mezarlıklar Dolmak Üzere

Samsun'da şehir merkezindeki Asri ve Kıranköy Mezarlıklarındaki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Ali Kukuş, Asri ve Kıranköy Mezarlıklarında çok az yer kaldığına dikkat çekti. Kukuş, "Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında şu anda çok az sayıda mezar yerlerimiz mevcut. Bu yerler vatandaşlarımıza mezar yeri ücreti karşılığında veriliyor. Diğer tüm hizmetler ise ücretsiz olarak veriliyor. Mezar yeri kişi başı 150 TL'den başlayarak 4 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani buradan 3-4 kişilik yer alarak kendi mezarlığını çevirmek isteyen vatandaşlar olduğunda ücretler de ona göre belirleniyor" dedi.

Derecik Mezarlığı'nın yüzde 30'u doldu

Defin işlemlerinin yapıldığı Derecik Mezarlığı'nın 2 etaptan oluştuğunu belirten Kukuş, "Bu mezarlığın ilk etabı dolmuş durumda. Biz orada ikinci 100 dönüm araziyi de açmak üzereyiz. Kıranköy Mezarlığımız ise yaklaşık olarak 340 dönüm bir araziye kurulmuş mezarlık alanımızdır. Burada yaklaşık olarak 60 bin kişi defnedilmiş durumda. Asri Mezarlığımızın ise yüzde 90'ı dolu. Asri Mezarlığı çok eski bir mezarlık olduğu için neredeyse tamamen dolmuş durumda. Şu anda sadece Derecik Mezarlığımız boş durumda. Burada yüzde 30 oranında bir doluluk oranı mevcut. Defin işlemleri Derecik Mezarlığımıza yapılabiliyor. Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında ise 20-25 sene önce buradan mezar yeri alan vatandaşlarımız gelip defin işlemlerini yapabiliyorlar" diye konuştu.

Şehit ailelerine ve gazilere ücretsiz mezar yeri

Mezarlıklar Müdürlüğü olarak günde 20 ölünün defin işlemlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Kukuş, "Bu cenazelerin ortalama 10 ila 15'i bizim bölgemizde defin oluyor. Geri kalan kısmı ise ilçelere gidiyor. Biz ayrıca organ bağışında bulunan vatandaşlarımıza ve şehit ailelerine ücretsiz mezar yeri veriyoruz. Gazilerimiz ve eşleri için de ücretsiz mezar yeri tahsis ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN