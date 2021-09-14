Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek - Haberler
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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.T.S.A.R. ve A.W.Z.A.S'nin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.

Atakum, İlkadım ve Canik ilçesinde 7 Eylül'de düzenlenen operasyonda, Irak ve Suriye'de bulundukları dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan 2 Iraklı gözaltına alınmıştı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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