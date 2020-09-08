Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

08.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:29

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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