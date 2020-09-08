Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
08.09.2020 08:25 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:20

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA

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