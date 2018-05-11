Samsun'daki Deaş Operasyonunda 7 Şüpheli Serbest
SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, 3'ü Emniyet'ten, 4'ü ise 'adli kontrol'le mahkemeden serbest bırakıldı.
SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, 3'ü Emniyet'ten, 4'ü ise 'adli kontrol'le mahkemeden serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında, 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu, 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakılırken, adliye sevk edilen 1 Türk, 4 kişi adliye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Serbest bırakılanlardan Türk şüpheli Ali K., adliye girişinde kendisini görüntülüyen basın mensuplarına,"Neyi çekiyorsunuz, Allah aşkına'Ben de gazeteciyim arkadaş ya Allah Allah" dedi.
3 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu ise sürüyor.
- Samsun