Samsun'daki Deaş Operasyonunda 12 Şüpheli Adliyede (2)
7 KİŞİ SERBEST, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROLSamsun'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'si savcılıkça, 6'sı çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 5 kişi ise adli kontrol...
7 KİŞİ SERBEST, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Samsun'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'si savcılıkça, 6'sı çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.