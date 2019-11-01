Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

01.11.2019 17:30
Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu S.A.Y.Y. ve A.S.I.A'nın Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A.Y.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.S.I.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, K.E.M.S, S.A.Y.Y. ve A.S.I.A. gözaltına alınmış, zanlılardan K.E.M.S. işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA
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