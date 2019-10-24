Samsun'daki DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kardeş adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu B.M, O.M, ve M.M. isimli kardeşlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Canik ilçesinde üç gün önce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.