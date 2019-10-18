Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

18.10.2019 10:10
Samsun'daki DEAŞ operasyonu

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, üç gün önce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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